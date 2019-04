NPEX-notering voor Ecovat

Met de opbrengst van de uitgifte van certificaten van aandelen financiert Ecovat de te verwachten groei van de onderneming, wordt het werkkapitaal van de onderneming versterkt en de aankoop van een hijsframe gefinancierd.

De methode van Ecovat, waarbij de warmte wordt opgeslagen in een buffervat met water van minimaal 30 meter diep en met een diameter van minimaal 30 meter, zorgt voor verwarming of koeling van woningen, afhankelijk van de winter- of zomerperiode. Het energieopslagsysteem van Ecovat is volgens de onderneming 100 procent duurzaam. Er kunnen 500 tot 2500 woningen per buffervat worden voorzien van warmte.

Het bedrijf boekte in vorig jaar een omzet van 4 miljoen euro en een winst van ruim 1 miljoen euro.