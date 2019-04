Curetis-dochter presenteert infectietests

Ares gaat de diensten aanbieden vanuit zijn laboratorium in Wenen. Klanten uit de zorgsector en farmacie kunnen de technologie onder meer toepassen om infecties in te dammen of de uitbraak van infectieziekten te analyseren.

