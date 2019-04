'Geen verrassingen bij Fagron'

De omzetgroei tot 123,4 miljoen euro, was nagenoeg gelijk aan de verwachting van KBC. De Belgische bank stipte onder meer aan dat de omzetgroei in Europa nagenoeg vlak was. De kenners spreken van een tijdelijke dip, gelet ook op het weer volledig opstarten van de Nederlandse productiefaciliteit in de loop van het jaar.

Ook zal de sterke ontwikkeling van de Brands-divisie bijdragen aan een omvangrijkere groei. De omzetstijging in met name Brazilië was volgens KBC iets sterker dan voorzien.

Kwaliteitskwestie

Volgens ING compenseerde beter dan verwachte groei in Zuid-Amerika voor minder dan voorziene prestaties in Europa en Noord-Amerika. Verder merkt ING op dat het groeitempo van de faciliteit in Wichita afzwakte. Dit was in de tweede helft van vorig jaar nog 73 procent tegen 44 procent afgelopen kwartaal. Dit kwam vooral door een kwaliteitskwestie met één van de leveranciers van Fagron.

Al met al rechtvaardigen de prestaties volgens KBC het koopadvies op Fagron. De bank hanteert daarbij een koersdoel van 18 euro. ING heeft een hold-advies op het aandeel met een koersdoel van 18,50 euro. ING-analisten sluiten niet uit dat, gelet op de oplopende koers de laatste tijd, beleggers het moment zullen aangrijpen om winsten te nemen.

Het aandeel Fagron stond vrijdag omstreeks 09.25 uur 2,3 procent in de min op 17,13 euro.