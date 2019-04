Staat krijgt geen uitbreiding in bestuur van Air France KLM

Dat blijkt uit de agenda voor de aandeelhoudersvergadering op 28 mei. Daaruit blijkt Nederland voormalig NAVO-topman Jaap de Hoop Scheffer voordraagt voor een herbenoeming voor vier jaar, maar is er geen sprake van een voordracht van een extra bestuurder. Sinds eind februari is Nederland de tweede aandeelhouder van Air France KLM, om de Nederlandse belangen in de luchtvaartcombinatie te borgen. Deze stap van Nederland leidde tot woede bij Frankrijk, de grootste aandeelhouder.

Invloed

Minister Hoekstra (Financiën) stelde eerder dat hij zijn invloed wil vergroten. De Franse staat heeft meerdere bestuurszetels, op grond van Franse wetgeving. Oud-minister De Hoop Scheffer (CDA) is een partijgenoot van Hoekstra. Het ministerie van Financiën gaan niet in op vragen over de keuze voor De Hoop Scheffer.

Insiders twijfelen of De Hoop Scheffers diplomatenachtergrond voldoende zal zijn om zich in het bestuur te doen laten gelden, waar in totaal 19 mannen en vrouwen zitten. Topman Benjamin Smith van Air France KLM wil alle beslissingen omtrent de luchtvaartmaatschappij zelf nemen en het bedrijf centraliseren.

KLM-dna

Hierdoor is er steeds minder KLM-dna in de bedrijfstop in Parijs. Onlangs werd operationeel directeur René de Groot van KLM door Smith uit het centrale management-comité van de luchtvaartcombinatie gezet. „In het comité zitten alleen personen met een groepsverantwoordelijkheid”, aldus een zegsvrouw van Air France KLM. Dat kan ten koste kan gaan van de zelfstandige bedrijfsvoering van KLM.

Er is momenteel een werkgroep bezig namens Nederland en Frankijk, die zich buigt over de toekomst van Air France KLM. De omvang van 19-koppige bestuur wordt daar ook in meegenomen, aldus een woordvoerder van minister Hoekstra. De wens zou zijn om het bestuur terug te brengen naar elf man, om de effectiviteit te vergroten.

Ook Carlsberg-topman Cees ’t Hart wordt voorgedragen voor een bestuurszetel in Parijs. Hij krijgt de stoel omdat hij voorzitter wordt van de raad van commissarissen van KLM. Andere Nederlanders zijn Aegon-topman Alex Wynaendts, bankier Leni Broeren, die een onafhankelijke positie innemen. KLM-purser Mathi Bouts zit in het bestuur namens de werknemers.