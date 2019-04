Chinese export flink omhoog in maart

De export nam met 14,2 procent toe in vergelijking met een jaar eerder. Dat is de grootste toename in vijf maanden. Economen hadden in doorsnee op een stijging met 6,5 procent gerekend. In februari nam de uitvoer van de tweede economie van de wereld nog met 20,7 procent af. Dat was de grootste daling van de export van het land in drie jaar.

De Chinese import kromp met 7,6 procent, na een afname met 5,2 procent in februari. Daarmee neemt de invoer nu al vier maanden op rij af, wat duidt op een zwakkere binnenlandse vraag. Hier werd door economen gemiddeld een plusje van 0,2 procent voorspeld. Het Chinese handelsoverschot kwam voor maart uit op 32,6 miljard dollar. Dit was 4,1 miljard dollar in de maand daarvoor.

Overigens wijzen economen erop dat de handelscijfers van China in het begin van het jaar erg volatiel kunnen zijn vanwege de timing van het Chinees nieuwjaar.

De laatste tijd komen meer signalen dat de Chinese economie wat aan het opkrabbelen is, mede geholpen door de stimuleringsmaatregelen van de overheid. Wel blijft het land last houden van de handelsspanningen met de Verenigde Staten, al zijn er positieve berichten over een mogelijke handelsdeal.