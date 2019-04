Adviesverhoging voor Randstad

Volgens de marktkenners profiteren beide uitzendketens van economische verbeteringen in de economie. Dat zou lichte verbeteringen opleveren voor in de verwachtingen voor de arbeidsmarkt. De omzetgroei op eigen kracht van Adecco zou in het eerste kwartaal wat achter blijven bij die van Randstad. Vanaf het derde kwartaal zouden de bedrijven meer gelijk op gaan.

Het aandeel Randstad noteerde vrijdag omstreeks 09.15 uur 1,1 procent hoger op 47,73 euro.