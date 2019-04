Disney streamen gaat $6,99 per maand kosten

Van ’The Lion King’ komt binnenkort een 3D-versie. Ⓒ Walt Disney Pictures

Amsterdam - Disney+, de streamingdienst van entertainmentbedrijf Walt Disney, komt in november in de Verenigde Staten beschikbaar. Gebruikers kunnen voor $6,99 per maand zonder reclame kijken naar klassiekers als The Lion King, Star Wars en de Marvel-films.