Column: Europese Unie moet Chinese dreiging serieus nemen

Al eerder heb ik een column gewijd aan de dikwijls naïeve manier waarop in het bijzonder de Europese Unie met dit soort zaken is omgegaan; al is hier gelukkig eindelijk een voorzichtige kentering zichtbaar.

Spionage

Desondanks werden financiële markten zeer recent opgeschrikt door in dit geval een spionageschandaal. Het werd namelijk bekend dat een van Nederlands grootste en meest geavanceerde technologie bedrijven het slachtoffer is geworden van bedrijfsspionage. Volgens de berichten zijn er ’broncodes, emails, prijsstrategieën, gebruikshandleidingen en geheime algoritmen’ ontvreemd en doorgespeeld aan een bedrijf dat werd geleid door twee voormalige Chinese medewerkers. De schade wordt geraamd op $200 miljoen.

Bedrijfsspionage is slechts een van de middelen waarop landen strategische (economische) voordelen kunnen behalen ten opzichte van andere landen. Zo kan men onder andere denken aan het verstrekken van omvangrijke leningen of gelden, voor het aanleggen van kritische infrastructuur of het verkrijgen van toegang tot voedsel en drinkwater in andere landen.

Overnames

Ook het overnemen van bedrijven in strategische sectoren en talloze protectionistische tarifaire en nontarifaire maatregelen vallen hier onder. Voor de duidelijkheid, een niet gering aantal mogelijkheden die landen tot hun beschikking hebben om de hiervoor genoemde voordelen te behalen zijn legaal!

Zo besloot Italië onlangs als eerste G7-land dat het mee wil doen aan de nieuwe Chinese zijderoute; beter bekend als het ’Belt and Road Initiative’. Dit ondanks gefronste wenkbrauwen in Brussel en de oproep van Macron en Merkel om als EU een gecoördineerde benadering jegens China na te streven. Ook speelt er binnen de EU nog steeds een discussie omtrent de aanleg van het 5G netwerk waarbij het Chinese Huawei technische onderdelen zal leveren. Het is de vraag in hoeverre het recente spionageschandaal deze discussie verder zal vormgeven.

Onder druk

Hoe dan ook is het duidelijk dat het neoliberale gedachtegoed, dat eigenlijk praktisch alle internationale handel en investeringen als wenselijk zag, wat dit onderwerp betreft onder druk staat. Wat we ook zien is de toenemende securitisatie van het thema internationale handel, intellectueel eigendom en internationale investeringen. Securitisatie staat in dit geval voor het maatschappelijk proces waarop een bepaald thema in toenemende mate als een veiligheidsthema wordt beschouwd. Uit bovenstaande blijkt dat deze securitisatie alles behalve onterecht is.

De oproep van Macron en Merkel voor gecoördineerde benadering jegens China dient dan ook opvolging te krijgen. Zo kan voorkomen worden dat China vrij spel heeft om ook via legale wijze strategische (economische) voordelen te behalen die ten koste gaan van de EU. Het mag duidelijk zijn dat alleen de EU baat heeft bij een verandering van de huidige spelregels zodat een level playing field kan worden verkregen.

Zachte politiek

Derhalve zal de EU ook het initiatief moeten nemen en is het de vraag of dergelijke veranderingen zonder forse druk tot stand kunnen worden gebracht. Dit is nieuw terrein voor een politieke unie die zich tot op heden slechts bediend heeft van soft politics. Toch zal de EU ook op dit vlak een kentering moeten maken. Zoals het oude spreekwoord luidt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden.