Megadeal in Amerikaanse olie- en gassector

Het gaat om een transactie in aandelen en contanten. Totaal, inclusief schuld, is er met de aankoop een bedrag van 50 miljard dollar gemoeid. Met de aankoop wil Chevron zijn upstream-activiteiten, oftewel de exploratie en winning van olie, uitbreiden. Het is de bedoeling dat de overname in de tweede helft van het jaar wordt afgerond, maar aandeelhouders en toezichthouders moeten nog goedkeuring geven.

Geluiden over de inlijving van Anadarko door een grotere branchegenoot deden al langer de ronde. De onderneming kreeg onder andere veel belangstelling wegens haar positie in Mozambique, waar het bedrijf een groot veld voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) exploiteert. Chevron ziet daarnaast veel strategische voordelen in de bundeling van schalie-activiteiten in de Verenigde Staten en oliewinning in de Golf van Mexico, zegt topman Michael Wirth. De geschatte kostenvoordelen lopen daarbij op tot circa 2 miljard dollar per jaar.

Chevron gaat als onderdeel van de overname de komende jaren voor 15 miljard tot 20 miljard dollar aan bezittingen verkopen. Verder wordt het jaarlijkse aandeleninkoopprogramma vergroot tot 5 miljard dollar.

Het aandeel Anadarko schoot in de voorbeurshandel op Wall Street fors omhoog, terwijl Chevron een min toonde.