Winststijging voor Aperam in aantrekkende staalmarkt

Netto verdiende Aperam €101 miljoen in die maanden, tegen €29 in dezelfde periode daarvoor. De ebitda of bedrijfsresultaat was €159 miljoen, versus €102 miljoen vorig jaar.

De omzet bleef achter: 916 miljoen, tegen €1 miljard vorig jaar.

Over heel 2019 de roestvaststaalmaker €3,62 miljard omzet, tegen €4,2 miljard vorig jaar in dezelfde periode.

Het aan het Damrak genoteerde Aperam is de op vijf na omvangrijkste roestvaststaalproducent ter wereld, met zes fabrieken in België, Frankrijk en Brazilië.

Gepolste analisten voorzagen vooraf een aangepast bedrijfsresultaat of ebitda van gemiddeld €87 miljoen over het vierde kwartaal, een toename van 33% op jaarbasis. In het derde kwartaal was dat ebitda-resultaat €65 miljoen.

Het concern met bijna tienduizend werknemers zag in het laatste kwartaal de omzet dankzij een aantrekkende staalvraag uit China en Europa aantrekken. Analisten kijken ook in hoeverre de schuld wordt afgebouwd.

Cruciaal voor Aperam is of het in een sterk concurrerende markt zijn marge overeind weet te houden. Topman Timoteo Di Maulo meldde in het vorige kwartaal het bedrijfsresultaat te kunnen vergroten.

Voorafgaand aan de kwartaalresultaten werd de analist van ING positiever over Aperam, en keek uit naar de hervatting van het aandeleninkoopprogramma. Het hanteert een koopadvies, en verhoogde zijn verwachtingen voor tot 2022 met 5 tot 10%.

Over een jaar steeg de koers van het aandeel bijna 17%, dit jaar is er ook 6,1% stijging geboekt. Dat is in lijn met het grootste staalbedrijf ArcelorMittal, dat 22% hoger ging op de beurs. Dit rapporteert donderdag kwartaalcijfers. In beide beursgenoteerde bedrijven heeft de familie Mittal nog altijd een groot belang. Deutsche Bank ziet Aperam als een ’kwaliteitsaandeel’ in de snel veranderende staalsector.

