Column: Kleinschalig investeren in vastgoed, slim?

Ferax Vastgoedfondsen 1 bv laat ook kleine beleggers investeren in vastgoed. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Mijn aandacht wordt getrokken door Ferax Vastgoedfondsen 1 bv waarbij u kunt beleggen in woonruimte met een rendement van +8% per jaar. Op de website is te lezen dat beleggen in vastgoed nu voor iedereen is. U kunt al vanaf €1000 meedoen.