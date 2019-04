Column: Tijd voor nieuwe campagne: #doesliefopwerk

Pesten op het werk hoort op de agenda te staan. (Dit was een overheidscampagne) Ⓒ Illustratie Arend van Dam.

Utrecht - Je kent vast ook de #doeslief reclame van Sire. Die laat ons zien dat we steeds minder aardig zijn voor elkaar. Op straat, op sociale media, in het verkeer, op het sportveld, in de supermarkt... De cijfers liegen er niet om!