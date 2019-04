EY en KPMG aangemeld bij Deense politie

De Deense toezichthouder begon al vorig jaar met een onderzoek naar EY toen de volledige schaal van het witwasschandaal bij Danske aan het licht kwam. De bank had miljarden euro's aan dubieus geld verwerkt in de periode tussen 2007 en 2014. EY was de boekhouder bij Danske in 2014 en 2015. Volgens de toezichthouder kreeg EY destijds informatie in handen die om een vervolgonderzoek vroeg en gemeld had moeten worden bij de autoriteiten. EY reageerde schriftelijk dat het meewerkt aan het onderzoek.

KPMG voerde de audits uit bij Danske voordat de bank met EY in zee ging. Maar de overheid meldde de firma bij de politie aan voor de audit van bank Kobenhavns Andelskasse waar vermoeden van witwassen bestaat. KPMG zegt dat alle overtredingen goed werden aangekaart.