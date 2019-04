Export sierteelt naar Duitsland blijft achter

AALSMEER - De exportwaarde van bloemen en planten naar Duitsland is het eerste kwartaal van het jaar op jaarbasis gedaald. Daarmee is er voor groothandelaren in de sierteeltsector een nieuwe bron van zorg in navolging van de Britse onzekerheden als gevolg van de brexit. Dat meldt branchevereniging VGB op basis van statistieken van Floridata.