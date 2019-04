'Banken in schijnwerpers op Wall Street'

Met de Chevron-deal is een bedrag gemoeid van 33 miljard dollar. Inclusief schuld gaat het om 50 miljard dollar. De overname van Anadarko geschiedt in cash en contanten. Om geld vrij te spelen zal Chevron de komende jaren voor 15 miljard tot 20 miljard dollar aan bezittingen van de hand doen. Ook morrelt het bedrijf aan zijn aandeleninkoopprogramma. Het aandeel Anadarko staat voor een koerssprong, terwijl Chevron in de zogeheten voorbeurshandel in de min staat.

Wells Fargo maakte in de eerste maanden van 2019 meer winst op een lagere omzet. De grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten presteerde door de bank genomen beter dan waar kenners op hadden gerekend.

Lyft

Branchegenoot JPMorgan zette op zijn beurt recordresultaten in de boeken. Er werd vooral geprofiteerd van de hogere rente. JPMorgan wist ook munt te slaan uit meer kredietverstrekking aan consumenten en bedrijven dankzij de sterke economie in de VS. Wel zag de bank de opbrengsten uit de handel in obligaties en aandelen afnemen.

Ook zal taxibedrijf Lyft in de schijnwerpers staan, nu rivaal Uber Technologies de langverwachte beursnotering heeft aangevraagd. Berichten over de aanstaande beursgang van Uber en de waardering tot wel 100 miljard dollar zetten het aandeel Lyft eerder al onder druk.

China

Verder geven beter dan verwachte exportcijfers uit China mogelijk steun aan de handel. De blik blijft gericht op de handelsgesprekken tussen China en de VS. De Amerikaanse importprijzen vielen in maart op maandbasis hoger uit dan voorzien. Na de openingsbel komen nog cijfers over het consumentenvertrouwen door de Universiteit van Michigan.

De beurzen in New York sloten donderdag overwegend licht in het rood. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent in de min op 26.143,05 punten. De breed samengestelde S&P 500 was vlak op 2888,32 punten en de technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 7947,39 punten.