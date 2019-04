Miljardenstrijd barst los rond oliereus Anadarko

Na het eerste bod van Chevron ter waarde van $33 miljard op oliebedrijf Anadarko vrijdagochtend, heeft concurrent Occidental zich onverwacht met een concurrerend bod gemeld.

De koers van het gewilde aandeel Anadarko steeg daarmee direct fors op Wall Street. Het bedrijf is sterk in schalie- en lng-productie. Anadarko, in 1959 opgezet in Kansas, is goed voor ruim $13 miljard jaaromzet.

Forse premie

Occidental Petroleum uit Houston, opgericht in 1920 met $17,8 miljard jaaromzet, legt $70 per aandeel neer, zo meldt CNBC volgens bronnen bij deze gesprekken.

Het veel grotere Chevron, opgericht in 1879, biedt $65 per aandeel Anadarko. Dat is een premie van 37% bovenop de slotkoers van donderdag. De Amerikaanse reus, met $158,9 miljard jaaromzet verloor 4% waarde op de beurs.

Het bod van Chevron op dedochteronderneming van Panhandle Eastern Pipe Line Company was het op tien na grootste bedrag dat ooit voor een olie- en energiebedrijf is neergeteld. Het bod van Occidental, met 11.000 werknemers, voert de druk op.

Shell lijkt nu naast Anadarko te grijpen. In het verleden werd een overname door het Brits-Nederlandse bedrijf als waarschijnlijk geacht omdat zijn olievelden goed te combineren zouden zijn met die van het nabij gelegen Anadarko.

