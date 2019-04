Duits Merck wint strijd om Versum

Merck biedt 53 dollar per aandeel op Versum. Eerder was nog sprake van een bod van 48 dollar per aandeel. Het definitief afketsen van de deal met Entegris kost Versum 140 miljoen dollar.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik