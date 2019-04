Puntkomma zit overdracht klein pensioen in de weg

Sinds het begin van dit jaar is het bij wet geregeld dat kleine pensioenen, met een uitkering van minder dan €484,09 per jaar, automatisch worden overgedragen naar iemands huidige pensioenfonds. Minipensioenen van minder dan €2 per jaar mochten vorig jaar nog afgekocht worden, anders verdween de aanspraak.

Het scheelt de fondsen en verzekeraars veel administratieve lasten en de deelnemer heeft een makkelijker overzicht van het geld voor zijn oude dag. Maar nu gaat er in de papierwinkel die bij de overdracht is gemoeid toch wat fout bij pensioenfondsen. En dat wordt veroorzaakt door een puntkomma, meldt de Pensioenfederatie.

Overboeking

Het zit als volgt: de fondsen gaven bij de omschrijving van de overboeking namelijk de geboortedatum en het klantherkenningsnummer van een deelnemer mee. Die twee getallen werden gescheiden met een puntkomma.

Maar dat leesteken blijkt niet door alle banken te worden geaccepteerd in een bankomschrijving. Dus moet de administratie nu helemaal opnieuw geregeld worden, waarbij de puntkomma wordt vervangen door een komma.