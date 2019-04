FNV: minimumloon verhogen naar €14

De vakbond lanceert vandaag in Rotterdam een landelijke campagne om aan te tonen dat veel huishoudens met een minimumloon nauwelijks kunnen rondkomen. De FNV is van plan de komende maanden meer wijken te bezoeken in steden waar veel minima wonen.

Weinig

,,De belangrijkste reden om deze campagne te starten is dat het huidige minimumloon te weinig is om van te leven”, zegt organiser Luisa Moreno Ruiz van de FNV. ,,Er zijn gezinnen met kinderen die onder de armoedegrens leven. Zij hebben allerlei toeslagen nodig om rond te komen. We hebben veel mensen in Rotterdam gesproken die in zo’n situatie zitten. Sommigen geven aan dat ze geen geld meer hebben om groente te kopen. Anderen moeten een beroep doen op het inkomen van een van hun kinderen.”

Het minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder ligt momenteel voor een 36-urige werkweek op €10,36 per uur. Voor een 38-urige werkweek is dat €9,82 en bij een 40-urige werkweek €9,33.

Onderbetaling

Volgens Moreno Ruiz zijn er verschillende sectoren zoals de horeca, uitzendbranche, callcenters en de thuiszorg waar sprake is van structurele onderbetaling. ,,Maar ook bij postbezorgers en winkelmedewerkers is dit het geval. Wij roepen al deze werknemers dan ook op zich aan te sluiten bij onze campagne.”

De FNV voerde een aantal jaar geleden al actie om aandacht te vragen voor de problematiek rond het jeugdminimumloon. Via de campagne Young & United is het de vakbond gelukt om de leeftijdsgrens voor het jeugdloon te verlagen van 23 naar 21 jaar.

Kritiek

Werkgevers, waaronder in de supermarktbranche, hadden daar destijds felle kritiek op en vreesden voor een enorme kostenpost. Zij voorspelden dat de maatregelen ook ten koste zouden gaan van banen. ,,Maar daar blijkt dus helemaal niets van te kloppen”, aldus Moreno Ruiz.

De FNV-organiser erkent dat het verhogen van het minimumloon het bedrijfsleven geld zal kosten. ,,Maar we hebben het hier wel over bedrijven die soms miljardenwinsten maken. Dan is het toch ronduit belachelijk om te zeggen dat je dan mensen moet ontslaan? Bedrijven kunnen de winsten uitkeren aan buitenlandse aandeelhouders, dus ook aan de werknemers. Het is een keuze die werkgevers kunnen maken.”