Weer streep door beursgang in Amsterdam: Saxo Bank ziet af van notering

Volgens de partijen is de timing van een gang naar de beurs momenteel niet optimaal. DCAC kijkt nu naar andere mogelijkheden om een bedrijf via de achterdeur naar de beurs te brengen.

Saxo Bank nam enkele jaren geleden BinckBank over. De gang naar de beurs zou onder andere bedoeld zijn om een bredere groep aandeelhouders aan te trekken, het profiel van de bank te vergroten en de groeistrategie verder te versnellen. De keuze voor Amsterdam had te maken met de goede reputatie van de Amsterdamse beurs en het feit dat noteringen hier in euro’s zijn.