Beurs: ING en Stern kleuren Damrak

De AEX sloot nog steeds licht negatief op 561,7 punten. De AMX steeg 0,5% naar 813,2 punten.

De Duitse DAX en Franse CAC 40 klommen 0,6% respectievelijk 0,5%. De Britse FTSE 100 steeg 0,4%.

,,Beleggers blijven voorzichtig in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen dat net begint. Er is voorlopig te weinig richting voor de grote beleggers”, aldus Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer.

De Amerikaanse banken trappen traditioneel in de VS het kwartaalcijferseizoen af. JP Morgan Chase begon vrijdag met een duidelijk beter winst over het eerste kwartaal en omzetgroei. Wells Fargo bleef ook boven verwachting. Retail- en zakenbank JPMorgan ontloopt de misère van lage marktrente die traditioneel bankresultaten drukt, aldus ABN Amro. „Het profiteert, met goede hypotheekverkopen en leningen. Zijn winst troeft de marktverwachting ook af”, aldus handelaar Ramon Hörchner van ABN Amro.

Tegelijkertijd loopt in de Verenigde Staten het effect van de belastingverlaging op zijn einde. „Daar hebben bedrijven in Europa veel minder last van.” Het zal tot een kleine verschuiving kunnen leiden binnen portefeuilles.

Wall Street startte met lichte winst, resultaten van de banken golden als sterke drijver van de handel.

Bij de hoofdfondsen ging ING met 3,5% aan kop.

Uitzender Randstad ging met een winst van 2% mee aan kop, na door Bank of America op de kooplijst te zijn geplaatst.

Staalgigant ArcelorMittal won 3%. De hoogste rechter in India heeft het overnameproces van branchegenoot Essar Steel tijdelijk stopgezet.

ASML pakte er 0,6% bij. Donderdag was de chipmachinefabrikant 0,8% lager gesloten, op het nieuws dat Chinese medewerkers bedrijfsgeheimen hebben gestolen.

Gecorrigeerd voor het ex-dividend gaan verloor KPN 2,1%. Aan de verkoopkant domineerde Unilever met 1,5% verlies na de aankoop van tandpastemerken van Procter & Gamble.

Ahold Delhaize ging ook ex-dividend en leverde gecorrigeerd hiervoor 0,7% in. Sinds donderdag wordt er in 240 van zijn 2000 supermarkten in de VS gestaakt.

Bij de middelgrote fondsen stond logistiek vastgoedbedrijf WDP met een min van 1,5% onderaan. Roestvrijstaalproducent Aperam klom 3,2%, gesteund door een positief rapport van de Amerikaanse bank Citi.

Smallcap Pharming zakte 3,9%. Het biotechbedrijf lapt het wettelijke verbod op publieksreclame voor geneesmiddelen volgens concurrent Shire aan zijn laars.

De toeleverancier aan apothekers Fagron verloor 3,3%, in reactie op de publicatie van licht tegenvallende groeicijfers.

Op de lokale markt steeg Curetis 16%. Het biotechnologiebedrijf presenteert nieuwe methoden om bacteriën op resistentie tegen antibiotica te testen.

Probiodrug won 6,7%, na in de afgelopen twee dagen al te zijn verdubbeld in reactie op een plaatsing van aandelen.

Autodealer Stern won 9% op een overnamegerucht. Stern meldde dat er onvoldoende grond voor is.

