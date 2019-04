Veel meer hypotheken overgesloten

Ⓒ ANP XTRA

AMSTERDAM (ANP) - Het aantal hypotheken dat wordt overgesloten is door de aanhoudende lage rente enorm gestegen. Dat stelt De Hypotheker die vorig jaar een stijging van 85 procent noteerde ten opzichte van 2017. In de eerste drie maanden van dit jaar was de stijging met 92 procent nog groter.