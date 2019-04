Column: Grote bedrijven lenen voor niks

De investeringen van de overheid liggen zelfs nog steeds 10% onder het niveau van voor de crisis. Rutte zei pas dat zijn kabinet meer investeert dan Den Uyl indertijd deed, maar waar hij dat vandaan haalt, is me een raadsel. Misschien komt hij er door al zijn plannen op te tellen en die investeringen te noemen.

In ieder geval haalt het investeringsherstel het niet bij wat na de diepe recessie van begin jaren tachtig gebeurde. Toen stegen, bij een reële rente van 7%, de investeringen van bedrijven met 75%. De laatste acht jaren, bij een reële rente die negatief is, zijn de bedrijfsinvesteringen met maar 35% toegenomen. Kennelijk zijn bedrijven, ondanks een heel hoge rente, bereid fors te investeren als ze de vooruitzichten maar goed achten. En doen ze dat, ondanks een extreem lage rente, maar in heel beperkte mate als ze niet voldoende toekomstperspectief zien. Investeringen worden overduidelijk maar in beperkte mate door de hoogte van de rente bepaald.

ECB

Intussen heeft het beleid van de ECB wel voor een grote scheiding in de positie van grote ondernemingen versus mkb-bedrijven gezorgd. Het opkoopbeleid van Draghi strekte zich ook uit tot bedrijfsleningen, met als gevolg dat de rente op bedrijfsobligaties tot nooit eerder vertoonde niveaus is gedaald. In 2016 gaf Henkel, de fabrikant van onder meer Persil, een 5-jaars obligatie uit met een coupon van 0%. Er werd €700 miljoen opgehaald. Omdat de lening boven pari werd uitgegeven, kreeg Henkel zelfs geld toe. Het Franse LVMH, van onder andere de Louis Vuitton-tassen, leende in 2017 voor drie jaar €1250 miljoen, ook tegen 0%. Vorige maand heeft LVMH het kunstje weer herhaald. Geneesmiddelenfabrikant Sanofi heeft net een 3-jarige obligatie tegen ook weer een coupon van 0% uitgegeven. Unilever leende vorig jaar voor vijf jaar tegen 0,5%, Ahold voor zeven jaar tegen 0,875%. In feite worden de grote ondernemingen door Draghi gesubsidieerd.

Mkb

En dan het mkb. Dat heeft geen toegang tot de kapitaalmarkt, maar moet zich tot de banken wenden. Die blijken niet zo scheutig te zijn met het verstrekken van leningen. Als we kijken naar de kredietportefeuille van de drie Nederlandse grootbanken (ING, Rabo en ABN Amro), dan blijkt die sinds 2010 bij alle drie gekrompen te zijn. In 2010 stond er voor €1323 miljard aan leningen bij bedrijven en gezinnen uit, in 2018 was dat nog €1272 miljard. De economie groeide, maar de kredietportefeuille van de banken is nu kleiner.

Je hebt bedrijven en bedrijven. De ene groep kan voor niks lenen, de andere is blij als er überhaupt een lening kan worden afgesloten