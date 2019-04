’Pensioenen korten nu niet verantwoord’

Jos Brocken (links, PME) en Eric Uijen (PMT) willen dat de politiek ingrijpt om pensioenverlagingen te voorkomen. Ⓒ Rias Immink

Den Haag - Het is het jaar van de waarheid voor de PME en PMT, de pensioenfondsen in de metaalsector. De kans is groot dat ze eind dit jaar moeten korten. Een tikkende tijdbom, zeggen Jos Brocken en Eric Uijen, voorzitters van de fondsen.