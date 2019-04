Hudson’s Bay: kroniek van een aangekondigde dood

Het is zeer de vraag of de Nederlandse winkels van Hudson’s Bay open zullen blijven. Boven de vestigingen in Amsterdam Ⓒ ANP

Amsterdam - Warenhuis Hudson’s Bay (HBC) is in Nederland een kroniek van een aangekondigde dood. Volgens berichten in de Duitse krant Handelsblatt dreigt ruim twee jaar na de opening al sluiting van de Nederlandse winkels. De huidige zestien winkels zouden tot 2028 het gigantische bedrag van 1 miljard euro verliezen. In de maand februari verloor HBC Nederland 20 miljoen euro en de verliezen nemen alleen maar toe.