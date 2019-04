Wall Street met winst week uit

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent hoger op 26.412,30 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omhoog naar 2907,41 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 0,5 procent aandikte tot 7984,16 punten.

Wells Fargo (min 2,6 procent) maakte in de eerste maanden van 2019 meer winst op een lagere omzet. De grootste hypotheekverstrekker van de Verenigde Staten presteerde beter dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. Branchegenoot JPMorgan (plus 4,7 procent) zette op zijn beurt recordresultaten in de boeken. Er werd vooral geprofiteerd van de hogere rente.

EU

Olie- en gasreus Chevron wil Anadarko Petroleum overnemen. Inclusief schuld bedraagt de overnamesom, die Chevron deels in aandelen en deels in contanten voldoet, 50 miljard dollar. Chevron ging 4,9 procent omlaag, Anadarko kreeg er 32 procent bij. Occidental Petroleum zou ook interesse hebben in Anadarko en meer bieden. Dat aandeel zakte 2,8 procent.

De Europese Unie heeft een lijst met Amerikaanse producten opgesteld waarop het mogelijk importheffingen in wil voeren. De EU reageert daarmee op dreigementen van de Amerikaanse president Trump over heffingen op Europese producten.

GE

Beleggers reageerden verder enthousiast op Disneys plannen voor een eigen streamingdienst. Het entertainmentbedrijf werd 11,5 procent hoger gezet en bereikte een recordniveau.

General Electric (GE) (min 1,3 procent) betaalt een schikking van 1,5 miljard dollar aan de Amerikaanse justitie. De zaak heeft betrekking op slechte leningen die door de financiële tak van GE werden doorverkocht.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1308 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent in prijs tot 63,81 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer en werd verhandeld voor 71,56 dollar per vat.