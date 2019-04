Verzet tegen korten pensioenen metaal

Jos Brocken en Eric Uijen, voorzitters van metaalfondsen PMT en PME, vinden het onbegrijpelijk dat hun deelnemers, bijvoorbeeld loodgieters en lassers, hoogstwaarschijnlijk volgend jaar een pensioenverlaging voor de kiezen krijgen, terwijl de onderhandelingen voor een nieuw pensioenstelsel nog in volle gang zijn.

„Denk maar eens na over het effect, als we straks 2 miljoen mensen in de pensioenen gaan korten. In best goede economische tijden”, zegt Brocken. „Knallen we die mensen even lekker in de koopkracht naar beneden. En hoe kun je verwachten van mensen dat ze vertrouwen hebben in een nieuw pensioenstelsel, als je eerst de pensioenen met 10% gaat korten?”

In een groot gezamenlijk interview roepen Brocken en Uijen de politiek op om in actie te komen. Uijen: „Wij verwachten van de politiek dat ze nu echt een stap zet om te voorkomen dat we moeten verlagen.”