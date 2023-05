Beleggersbank MeDirect komt naar Nederland

MeDirect richt zich daarmee op kleinere beleggers die nauwelijks interessant zijn voor traditionele banken en vermogensbeheerders. „Wij zijn de private bank voor iedereen”, zegt directeur Job Mantz van MeDirect Nederland. Door een samenwerking met ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock kan de nieuwkomer naar eigen zeggen klanten een actief beheerde beleggingsportefeuille bieden in combinatie met voordelige indexfondsen.

België en Malta

MeDirect is bijna twintig jaar geleden ontstaan op Malta. Sinds 2013 is de digitale vermogensbeheerder en broker ook actief in België. De onderneming staat onder toezicht van de Europese Centrale Bank en de Maltese financiële waakhond MFSA. MeDirect beheert in totaal ruim €4 miljard voor meer dan 100.000 klanten.