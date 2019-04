Brouwers: meer bier met minder alcohol

Den Haag - De verkoop van alcoholvrij bier is met ruim 30 procent in 2018 nog veel harder gestegen dan in voorgaande jaren. Dat staat in de jaarlijkse bierconsumptiecijfers van Nederlandse Brouwers, de overkoepelende organisatie van bierbrouwerijen. Sinds 2010 is de consumptie van dit zogenoemde 0.0 bier ruim vervijfvoudigd.