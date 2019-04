Failliet Sissy-Boy overgenomen

De curatoren van Sissy-Boy hebben zaterdag overeenstemming bereikt met de Termeer Groep over een doorstart. Volgens de curatoren wil Termeer de winkels van Sissy-Boy in Nederland voortzetten en circa 80 procent van het winkelpersoneel een arbeidsovereenkomst aanbieden met ingang van 1 mei. Naar de vestigingen in België wordt nog gekeken.

Termeer Groep zegt in een verklaring de kern van het merk Sissy-Boy verder te willen versterken binnen het familiebedrijf. „Het doel is zoveel mogelijk banen en winkels te behouden.”

Sacha

Familiebedrijf Termeer Groep opereert onder de merknaam Sacha al sinds 1909 in de modewereld met gelijknamige schoenwinkels. CEO Ward Termeer, lid van de vierde generatie, meent dat door de schoenenmerken Sacha en Manfield aan te vullen met het mode- en lifestylemerk Sissy-Boy het concern zijn positie in het Nederlandse retaillandschap verstevigt. „Want familiebedrijven zijn de ruggengraat van onze economie. Door Sissy-Boy op te nemen in onze familie willen we de kracht en de potentie die in het merk zitten opnieuw de juiste voedingsbodem bieden”, zegt Termeer.

Sissy-Boy zal volgens hem in de veranderende markt en de groei van online winkelen een belangrijke rol spelen. „Retail draait meer dan ooit om klantbeleving en de klant verrassen met je producten en service. Sissy-Boy is daar een duidelijk voorbeeld van. Een prachtig merk, met een duidelijk verhaal en vanaf vandaag weer een mooie toekomst”, aldus de topman.

Tegenvallende verkopen

Sissy-Boy bestaat sinds 1982 en is bekend om zijn collectie kleding en woonaccessoires. Er werken circa zeshonderd mensen, voor een groot deel in deeltijd. De omzet bedroeg afgelopen jaar circa 60 miljoen euro. De keten, met circa 45 winkels in de Benelux, kampte al tijden met tegenvallende verkopen. De onderneming vroeg eerder deze maand uitstel van betaling aan en werd vrijdag failliet verklaard.