Baas Alibaba eist werkweek van 72 uur

„Werken van 9 tot 9 leidt tot enorm geluk”, zei Ma onlangs tijdens een interne bijeenkomst van Alibaba. „Als je niet meer tijd en energie in je werk steekt dan anderen, hoe kun je dan succes hebben?”

In China is men bepaald niet vies van hard werken. Maar zelfs daar is er kritiek op de uitspraken van Ma. Volgens de Chinese autoriteiten zal de concurrentiekracht van een bedrijf niet verbeteren als werknemers structureel overwerken. Vooral in de Chinese technologiesector kampen medewerkers met extreem lange werkdagen en veel stress.

