’Dirk goedkoopste super, Aldi duurste’

Een doorsnee winkelmandje met 27 producten in de goedkoopste variant blijkt bij Dirk €42,25 te kosten. Jumbo (€42,90), Plus (€44,31), Albert Heijn (€46,18) en Lidl (€46,97) rekenen iets meer. Het boodschappenmandje is bij Aldi (€47,51) het duurst, zo meldt Kassa in de uitzending van zaterdagavond.

Volgens Moers komen Jumbo, Albert Heijn en Plus positief uit de prijspeiling, omdat zij de prijzen van hun budgetproducten laag houden. Zij verdienen dat deels terug met de verkoop van duurdere A-merken. Aldi en Lidl hebben die mogelijkheid niet. De discounters moeten oplopende personeelskosten en de verhoogde btw wel in de prijs van hun goedkoopste producten doorberekenen. Want dat zijn bijna de enige producten die ze in hun assortiment hebben. „Toch blijven Aldi en Lidl wel het best scoren op kwaliteit voor weinig geld”, aldus Moers.

Bekijk ook: Energiecontracten vaak niet rechtsgeldig