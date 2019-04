Timmermans: ’Nieuw Brexit-referendum optie’

Dat zei hij tot tweemaal toe in het tv-programma Buitenhof.

Timmermans noemde Brexit een ’tragedie’ en zei ’blij te zijn met het uitstel.’ Brexit werd afgelopen week uitgesteld van 12 april tot en met 31 oktober. Dat betekent dat de Britten en de Europese Commissie bijna zeven maanden extra hebben om extra afspraken te maken over een ordelijk uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.

Kalmeren

„Dat is tijd voor kalmeren, voor bezinning”, aldus Timmermans. Dat is nodig volgens hem, omdat ’het Verenigd Koninkrijk verlamd is.’ „Er gebeurt helemaal niks meer.”

Timmermans ziet dat echter niet als de enige uitkomst, zo liet hij doorschemeren. „Er kan een akkoord komen over het verlaten van de Unie, of een andere ontwikkeling, zoals verkiezingen of een tweede referendum,” zei Timmermans, die zich kandidaat heeft gesteld om Jean-Claude Juncker op te volgen als voorzitter van het Europese Commissie, in het actualiteitenprogramma.

Deadline

Volgens Timmermans zorgt Brexit voor ’enorme economische schade’ en zorgt de verdere verlenging van de deadline om een harde Brexit te voorkomen ook voor een gelegenheid waarbij ’de kiezer nogmaals om een mening gevraagd kan worden.’

In Groot-Brittannië zelf gaan al langer stemmen op voor ene tweede referendum, vooral binnen Labour. Dat stuit echter ook op fel verzet.