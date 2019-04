Beursweek kort maar krachtig met cijferstroom

Het wordt een kort maar krachtig weekje. Komende vrijdag zijn de beurzen in Europa en de VS gesloten wegens Goede Vrijdag, het begin van het extra lange weekend. Door Pasen is ook de beursweek erna in veel landen een dag korter.

In Amsterdam komen onder meer de hoofdfondsen Unilever, ASML en Vopak met handelsupdates. Verder komen Basic-Fit, Flow Traders, NSI, TomTom, Arcadis, Beter Bed, Brill, Sligro en Wessanen met kwartaalberichten. Ook houden meerdere fondsen aandeelhoudersvergaderingen. Het zwaartepunt van de week ligt zoals wel vaker op woensdag en donderdag.

Deadline Tesla

Bij tientallen Amerikaanse fondsen die met cijfers komen wordt verder ook uitgekeken naar Johnson & Johnson, Abbott, Laboratories, Alcoa, American Express, Honeywell en Manpower. Ook Tesla staat weer in de belangstelling. Op donderdag loopt een deadline af voor Tesla en beurswaakhond SEC om een oplossing te vinden voor een geschil.

Op het macrovlak komen er in de VS onder meer cijfers over winkelverkopen, uitkeringsaanvragen en komt Markit met een update voor zijn inkoopmanagersindex. Ook komt de Fed nog met zijn zogeheten Beige Book, een overzicht van de staat van de economie. Er wordt ook gekeken naar China. Het Aziatische land komt met cijfers over de economische groei. Eerder leidden tegenvallende cijfers uit China tot onrust op de beurs.

Europa lift mee

Vrijdag sloot Wall Street hoger na de cijfers van de banken Wells Fargo en JPMorgan Chase. De Dow-Jonesindex sloot 1 procent hoger op 26.412,30 punten. De brede S&P 500 ging 0,7 procent omhoog naar 2907,41 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 0,5 procent aandikte tot 7984,16 punten.

In Europa werd ook enigszins meegelift op de sterke bankcijfers uit de VS. De AEX-index in Amsterdam bleef wat achter en eindigde een fractie lager op 561,61 punten. De MidKap ging 0,5 procent omhoog tot 812,30 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.