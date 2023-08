Strijd Randstad-baas om meer diversiteit: ’Nederland loopt niet voorop’

Amsterdam - We vinden onszelf zelf misschien vooruitstrevend, maar dat zijn we niet. Veel Nederlanders, ook werkgevers, houden vast aan ingesleten patronen.. „Je kunt je afvragen of het nog steeds een pre is dat iemand lid van een studentenvereniging is geweest”, zegt Randstad-ceo Sander van ’t Noordende. Hij maakt zich er hard voor dat echt iedereen welkom is op de werkvloer. „Het is geen kwestie van idealisme.”

Randstad-ceo Sander van ’t Noordende. Ⓒ Matty van Wijnbergen