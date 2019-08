Pershing stapt uit United Technologies en ADP

Pershing verwierf ook een nieuwe investering die goed is voor 12 procent van de intrinsieke waarde, de Net Asset Value (NAV), van het fonds. Over deze belegging zal Pershing meer bekendmaken tijdens zijn halfjaarbericht later deze maand. De omvang van de deelnemingen in United Tech en ADP werden niet gegeven.

