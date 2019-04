Conjunctuurbeeld fractie minder positief

Het vertrouwen van producenten ligt boven het langjarige gemiddelde, terwijl het consumentenvertrouwen iets onder het langjarige gemiddelde ligt.

In de conjunctuurklok van het statistiekbureau komt bijna alle economische informatie samen die het statistiekbureau in de afgelopen maanden heeft verzameld, zoals gegevens over het bruto binnenlands product, werkgelegenheid, investeringen en export.