Zwitserse verzekeraar neemt Belgisch Fidea over

Fidea is actief op het vlak van schade- en levensverzekeringen. Anbang betaalde in 2015 volgens het jaarverslag zo'n 369 miljoen euro voor Fidea, waar ongeveer 360 mensen werken. Ook de verzekeraar Ageas en bank en verzekeraar Argenta hadden een bod gedaan op Fidea. Baloise zal na de overname ongeveer 1600 mensen tewerkstellen in België. De overname moet afgerond worden in de tweede jaarhelft.

Vorig jaar al bleek dat Anbang zijn verzekeringsdochter van de hand wilde doen. Het moederbedrijf van de Nederlandse verzekeraar Vivat kwam onder curatele te staan. Volgens de Chinese autoriteiten hield Anbang zich bezig met illegale activiteiten die ook de financiële positie van het concern in gevaar brachten.

Ingewijden stelden onlangs tegen Het Financieele Dagblad dat meerdere partijen door zijn naar de volgende ronde in het verkoopproces rondom Vivat. Het zou daarbij onder meer gaan om verzekeraars NN Group en Aegon, die op hun beurt weer samenwerken met investeerders. Over de positie van verzekeraar ASR, die ook een niet-bindend bod zou hebben gedaan, is nog niets bekend.