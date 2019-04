Mkb hekelt te hoge kosten nieuwe energie

Dat is onacceptabel, schrijven de ondernemersverenigingen ONL en MVO Nederland in een open brief aan minister Wiebes van Economische Zaken.

Volgens Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL zijn kleinere bedrijven juist de koplopers in de overgang van vervuilende grondstoffen naar schonere energievormen. De ondernemers vinden dat de grote bedrijven teveel invloed hebben aan de klimaattafels en in het overleg met de overheid.

Dan kan het mkb het kind van de rekening worden, aldus Biesheuvel, en letterlijk veel meer betalen voor bijvoorbeeld een CO2-heffing dan de grootbedrijven die ontzien kan worden bij een overeenkomst.