'AEX begint hoger aan verkorte handelsweek'

Aan het handelsfront wil de Europese Unie eigen importheffingen invoeren als de Amerikaanse president Donald Trump zijn dreigement van heffingen op Europese producten doorzet. De EU wil volgens persbureau Bloomberg onder meer de invoer van voedsel als kreeft, ketchup en sinaasappelsap, maar ook bijvoorbeeld tabak, casinotafels en helikopters extra belasten.

Persbureau Reuters meldde daarnaast dat de Verenigde Staten hun eis dat China stopt met het subsidiëren van de eigen industrie, stevig hebben afgezwakt. China zou veel tegengas hebben gegeven op dat punt. De Amerikaanse onderhandelaars zetten daarom in op andere gebieden waar hun eisen haalbaarder zijn zoals het stoppen van de gedwongen technologieoverdracht, bescherming van intellectueel eigendom en meer toegang tot de Chinese markt.

Probiodrug

Op het Damrak heeft het Duitse biotechnologiebedrijf Probiodrug de private plaatsing van aandelen, waarmee 8,2 miljoen euro werd opgehaald, afgerond. De effecten werden onder meer geplaatst bij een consortium van strategische investeerders onder leiding van Claus Christiansen, oprichter en voorzitter van Nordic Bioscience.

In Parijs staat Publicis in de schijnwerpers. De Franse marketingreus koopt zijn branchegenoot Epsilon voor zo'n 4 miljard dollar. Met het inlijven van Epsilon, dat nu nog eigendom is van Alliance Data Systems, wil het bedrijf zijn positie versterken in online reclame.

Andere beurzen

De Europese beurzen sloten vrijdag overwegend hoger. De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie lager op 561,61 punten en de MidKap ging 0,5 procent omhoog tot 812,30 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,5 procent. Ook Wall Street ging vooruit. De Dow-Jonesindex sloot 1 procent hoger op 26.412,30 punten. De brede S&P 500 klom 0,7 procent en techbeurs Nasdaq won 0,5 procent.

De euro was 1,1304 dollar waard, tegen 1,1308 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent minder op 63,57 dollar. Brentolie daalde 0,3 procent in prijs tot 71,31 dollar per vat.