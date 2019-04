Fresco aan de slag bij Syngenta

De benoeming van Fresco volgt enkele dagen nadat het Zwitserse Syngenta aangaf dat het zijn innovatieprogramma gaat versnellen. De onderneming spreekt van „toenemende uitdagingen” waarmee bijvoorbeeld boeren worden geconfronteerd, zoals klimaatverandering, bodemerosie en verlies aan biodiversiteit. Ook wijzigen de consumentenverwachtingen en de opvattingen over landbouwtechnologie.

Fresco is voorzitter van Wageningen University & Research. Daarvoor werkte ze onder meer bij de Universiteit van Amsterdam en de Verenigde Naties. Fresco, die meerdere boeken op haar naam heeft, geldt internationaal als een autoriteit op het gebied van voedselzekerheid, internationale samenwerking en wetenschap. Ook schrijft ze een tweewekelijkse column in NRC. Vanaf 2009 tot april 2017 was zij niet-uitvoerend bestuurder van Unilever.

Fresco laat in een toelichting weten dat de toetreding tot het bestuur haar de kans geeft om te werken aan „een duurzamere voedselproductie en het verminderen van de milieu-impact op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.”