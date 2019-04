Ahold Delhaize vooraan; Nipte winst AEX

De AEX ging rond vier uur nog fractioneel omhoog naar 561,84. Eerder werd nog het hoogste niveau sinds augustus vorig jaar aangetikt op 563,85 punten. De AMX-index steeg 0,2% naar 814,09 punten.

De DAX kroop weer terug boven de 12.000 punten, de CAC-40 en FTSE 100 bewogen in Europa met kleine winsten.

In de ochtend kregen beleggers een sterker verwacht Chinees exportcijfer voorgeschoteld. Teeuwe Mevissen, macro-econoom bij Rabobank, benadrukt dat China de laatste tijd op economische gebied betere cijfers laat zien doordat de forse stimulering van de Chinese overheid zijn vruchten steeds meer begint af te werpen. Hij wijst er op dat komende woensdag het groeicijfer uit China over het eerste kwartaal nog meer duidelijkheid zal geven over de economische gang van zaken in het Aziatische land.

Verder is er nog steeds optimisme dat China en Amerika een einde gaan maken aan de handelsvete. Volgens Mevissen is een handelsdeal tussen beide economische grootmachten zo goed als ingeprijsd. „Op de korte termijn zou een deal positief zijn voor beleggers, maar de echte problemen, zoals het intelectueel eigendom, zullen in onze visie op de lange termijn niet worden aangepakt.” Wall Street zakte licht weg na een vlakke start.De kwartaalresultaten van Goldman Sachs kregen een zwakke ontvangst. De winstgevendheid bij de Amerikaanse bank viel flink terug. Ook Citigroup kom met de prestaties over het eerste kwartaal beleggers niet bekoren.

Verder zullen de ogen in de verkorte handelsweek gericht zijn op de stroom aan bedrijfsresultaten. Zo komt uit Amerika onder meer de techreus IBM met de cijfers naar buiten. In Nederland doet onder meer chipmachinefabrikant ASML de boeken open.

Financials profiteren

Bij de hoofdfondsen kreeg ING zag de winst iets verder afkalven naar een plus van 0,6% in reactie op de zwakte in de Amerikaanse bankensector. ABN Amro trok zich daar weinig van aan en werd 0,9% duurder. Randstad kreeg er eveneens 0,9% bij. Ahold Delhaize nam de koppositie over met een vooruitgang van 1,2%.

Energiebedrijf Shell (-0,3%) zou zijn olievelden in Panna-Mukta bij Mumbai in India afstoten. Dit jaar loopt het 25-jarige contract af.

Staalmaker ArcelorMittal (+0,3%) werd door KeyBanc Capital Markts voor het eerst gevolgd en kreeg een ’sector weight’-advies. Chipmachinemaker ASML (-0,5%) gaf enige tegendruk. Het ging van de favorietenlijst van Goldman Sachs, maar hield wel een koopadvies. Woensdag presenteert het bedrijf uit Veldhoven zijn kwartaalcijfers. Unilever moest 0,3% afstaan. Galapagos belandde onderaan met een koersverlies van 1,2%.

Verzekeraars als ASR (-0,1%) reageerden nauwelijks op het nieuws dat de Zwitserse verzekeraar Baloise van het Chinese Anbang - moederbedrijf van Vivat in Nederland, dat in het vizier van Aegon en NN ligt - het Belgische Fidea-onderdeel koopt. Aegon sterkte met 0,5% aan.

Bij de middelgrote fondsen steeg PostNL 1,9%, Koploper Arcadis won 2,8%.

Biotechfonds Probiodrug ging na private plaatsing van aandelen ter waarde van €8,2 miljoen 3,3% achteruit. Curetis boekte daarentegen zonder duidelijke aanleiding maar liefst 9,3% winst.

Autodealer Stern Groep, dat vrijdag reageerde op marktgeruchten van een ongevraagd overnamebod, hield daaraan 2,4% meer over.

Neways en Wessanen noteren vandaag ex-dividend.

