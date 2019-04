Randstad en ING leiden vlak Damrak

De AEX ging rond 11 uur bij 562,2 punten 0,1% omhoog tegen het slot van vrijdag. De AMX-index steeg 0,2% naar 813,9 punten.

Macronieuws was schaars. De Nederlandse detailhandel houdt groei vast, meldde het CBS.

De DAX kroop (+0,03%) voor het eerst door de 12.000 punten, de CAC-40 en FTSE 100 bewogen in Europa met kleine winsten.

Beleggers gaan door kwartaalresultaten. Voor het eerst in twee respectievelijk drie jaar zullen de kwartaalwinsten van Europese en Amerikaanse bedrijven een terugval laten zien, denken analisten.

Aziatische zon

Uit China kwamen beter dan verwachte macrocijfers. Peking blijkt de economie fors te stimuleren. De Nikkei bloeide daarop in de ochtend met 1,5% op, het hoogste punt sinds december. Ook de Hangseng in Hongkong, in dollarwaarde sinds kort groter dan de Nikkei, en CSI 300 in China boekten winst.

Beurzen leunden op de S&P500 die vrijdag dankzij 1% stijging naar een all time high ging.

Futures voor de Amerikaanse beurzen staan licht hoger. De Verenigde Staten hebben hun eis dat China stopt met het subsidiëren van de eigen industrie, stevig afgezwakt.

Op de agenda vanaf 13:30 uur staan kwartaalresultaten van Goldman Sachs en om 14 uur Citigroup.

Brentolie verloor een fractie bij $71,45 per vat. De euro ging 0,1% hoger tegen de dollar.

Financials profiteren

Bij de hoofdfondsen stond ING 1,4% hoger, ABN Amro werd 0,5% duurder. Maar Randstad hield de kop met 1,4% winst.

Betalingsverwerker Adyen kreeg 1% bijgeschreven.

Energiebedrijf Shell (-0,3%) zou zijn olievelden in Panna-Mukta bij Mumbai in India afstoten. Dit jaar loopt het 25-jarige contract af.

Ahold Delhaize (+0,4%) kampte met een staking van duizenden werknemers bij de Stop & Shop-winkels voor meer loon. Dat zou de vernieuwing in het Amerikaanse onderdeel kunnen belemmeren.

Staalmaker ArcelorMittal (+0,3%) werd door KeyBanc Capital Markts voor het eerst gevolgd en kreeg een ’sector weight’-advies. Chipmachinemaker ASML (-0,8%) gaf tegendruk. Het ging van de favorietenlijst van Goldman Sachs, maar hield wel een koopadvies.

Verzekeraars als ASR (+0,6%) reageerden op het nieuws dat de Zwitserse verzekeraar Baloise van het Chinese Anbang - moederbedrijf van Vivat in Nederland, dat in het vizier van Aegon en NN ligt - het Belgische Fidea-onderdeel koopt. Aegon sterkte met 0,5% aan.

Bij de middelgrote fondsen steeg PostNL 1,6%, ook bodemonderzoeker Fugro manoeuvreerde zich in de kop (+1,5%).

Biotechfonds Probiodrug ging na private plaatsing van aandelen ter waarde van €8,2 miljoen 3,1% achteruit. Curetis boekte daarentegen 5% winst.

Autodealer Stern Groep, dat vrijdag reageerde op marktgeruchten van een ongevraagd overnamebod, hield daaraan 1,1% over.

Neways en Wessanen noteren vandaag ex-dividend.

Meer financieel nieuws via je mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.