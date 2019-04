Musk: Panasonic beperkt capaciteit Tesla

Het feit dat Panasonic de productie niet opvoert richting de theoretische capaciteit, is voor Tesla reden om voorlopig geen verdere investeringen in de batterijenproductie te doen. Volgens Musk ligt de productiecapaciteit van de batterijenafdeling van de Gigafactory in Nevada op 24 Gigawattuur per jaar terwijl er in theorie 35 Gigawattuur per jaar aan batterijen van de band zou moeten kunnen rollen. Tesla moet daarom voor de Powerwall en Powerpack al bij andere partijen zijn batterijen inkopen.

De Japanse zakenkrant Nikkei Asian Review berichtte donderdag dat Tesla en Panasonic plannen om te investeren in de batterijenproductie op een laag pitje hadden gezet. Musk zegt nu dat pas te willen doen als Panasonic de productie opvoert.