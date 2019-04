'Fagron stelt realistische doelen'

Onder meer in Europa waren de prestaties iets minder dan voorzien. Fagron zelf is er van overtuigd dat de groei dit jaar minstens gelijk zal zijn aan de 2,7 procent van een jaar eerder. De recente introductie van Fagron Genomics in Spanje en Portugal, moet navolging krijgen in andere landen.

Daarnaast zal de Amerikaanse productielocatie in Wichita een groeispurt kennen, na de ietwat tegenvallende groei in het afgelopen kwartaal. Onder meer leveringsproblemen zaten het bedrijf dwars. Dit negatieve effect zal in de tweede jaarhelft worden goedgemaakt, verwacht KBC.

KBC handhaaft zijn koopadvies op Fagron met een koersdoel van 18 euro. Het aandeel noteerde maandag in de vroege handel 0,7 procent lager op 16,86 euro.