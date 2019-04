Recordaantal mensen aan het werk in 2018

In 2018 stonden er gemiddeld 248.000 vacatures open, dat duizend meer dan op het vorige hoogtepunt in 2008. De werkloosheid is ook in tien jaar niet zo laag geweest met 350.000 mensen die wel zouden willen en kunnen werken, maar dat niet doen.

Door de lage werkloosheid en de vele vacatures wordt de arbeidsmarkt steeds krapper. In het laatste kwartaal van 2018 waren er gemiddeld 80 vacatures per 100 werkzoekenden. Op het vorige hoogtepunt in 2008 waren dat er 79.