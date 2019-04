BAM benoemt kwaliteitsdirecteur

Als kwaliteitsdirecteur is Finnie verantwoordelijk voor verdere verbetering van BAM’s tenderprocedures, de realisatie van inkoopsynergieën, de versnelling van digitaal bouwen en de verbetering van projectmanagement, in het bijzonder van grotere projecten. Hij is afgestudeerd als bedrijfskundige aan Warwick Business School.

Het Executive Committee van BAM wordt gevormd door: de tweehoofdige raad van bestuur; topman Rob van Wingerden en financieel directeur Frans den Houter, twee operationeel bestuurders; Joost Nelis als operationeel topman voor de divisie Bouw en Vastgoed en Roel Vollebregt als operationeel topman voor het onderdeel Infra, kwaliteitsdirecteur Finnie en hoofd personeelszaken Sven Van de Wynkele.