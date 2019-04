'Minder omzet voor ASML'

Amsterdam - Chipmachinemaker ASML heeft het afgelopen kwartaal minder omzet gedraaid in vergelijking met de meetperiode een jaar eerder. Analisten geraadpleegd door persbureau Bloomberg rekenen in doorsnee op een omzetdaling van bijna 8 procent. Onder meer een brand bij een toeleverancier zat het productieproces dwars. ASML zei eerder al rekening te houden met een lagere omzet in de nasleep van die brand. ASML opent woensdag de boeken.