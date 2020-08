Galapagos profiteert weer van samenwerking met Gilead

Daardoor kon het Nederlands-Belgische bedrijf ook meer geld uitgeven aan onderzoek en ontwikkeling en de voorbereiding voor het op de markt brengen van reumamedicijn filgotinib in Europa, wat leidde tot een groter nettoverlies.

De omzet van Galapagos kwam uit op 224,6 miljoen euro, tegen 108,5 miljoen euro een jaar geleden. De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling stegen naar 265,9 miljoen euro van 177,6 miljoen euro in de eerste helft van vorig jaar. Onder de streep resulteerde er een verlies van 165,6 miljoen euro.

De extra uitgaven aan onderzoek zijn terug te zien in een toename van het aantal nieuwe kandidaatmedicijnen. Ook wist het onder meer in Amsterdam genoteerde bedrijf, ondanks de coronapandemie die in eerste instantie de selectie van proefpersonen leek te gaan bemoeilijken, een aantal onderzoeksresultaten te overleggen in de eerste zes maanden.

Voor de rest van het jaar rekent Galapgos erop dat filgotinib in Europa wordt toegelaten en ook vanuit Japan en de Verenigde Staten verwacht het bedrijf beslissingen van de autoriteiten. Verder denkt de biotechnoloog resultaten bekend te kunnen maken van onderzoeken naar de werking van zijn medicijnen bij fibrose en artrose.

Galapgos heeft na het eerste halfjaar 5,6 miljard euro in kas. Het bedrijf denkt nog altijd dat er dit jaar tussen de 400 miljoen en 430 miljoen euro uit het bedrijf vloeit door investeringen en kosten.