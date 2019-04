Proef: Gemeente gaat vaste lasten betalen

Dat meldt de NOS. In Utrecht doen op dit moment al 300 inwoners mee, Den Haag start binnenkort met een eerste groep van 150 testpersonen. De gemeenten nemen het betalen van alle vaste lasten over en geven iemand overzicht in wat hij of zij maandelijks nog vrij te besteden heeft.

In Utrecht krijgt elke deelnemer ook een buffer van €1200. Als er geen geld is voor een belangrijke rekening, schiet de gemeente dit voor. Op een later moment kan dit dan worden terugbetaald. Dit voorkomt dat mensen betalingsachterstanden oplopen.

Kortingen

In Den Haag gaat de gemeente er ook actief aan werken om de vaste lasten te verlagen. Zij denken dat bedrijven bereid zullen zijn korting te geven als er zekerheid is dat er betaald gaat worden.

Nadja Jungmann, lector schulden in Utrecht, is kritisch over de initiatieven, zegt ze tegen de NOS. Volgens haar is het juist voor minima veel te moeilijk geworden om hun geldzaken te regelen omdat er allerlei potjes en toeslagen bestaan die zij moeten zien te vinden. Ze ziet de hulp met de betaling van vaste lasten als een lapmiddel.